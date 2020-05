Le lanciava bottiglie di vetro, ferri da stiro, pezzi di legno insultandola e minacciandola di morte. La Polizia di Stato di Velletri, Roma, ha arrestato arresta per maltrattamenti un 21enne tunisino. Ha provato a sfuggire al suo aguzzino, rifugiandosi in una casa famiglia al termine di un’ ennesima aggressione, ma poi, come era già accaduto in passato, è tornata su suoi passi, cedendo alle sue suppliche di perdonarlo. La storia purtroppo seguiva sempre lo stesso copione, dopo i primi momenti di pentimento il giovane, un 21enne tunisino, assumeva di nuovo lo stesso comportamento aggressivo.

