Sanremo 2020, il direttore artistico potrebbe essere Mina. Ecco l’incredibile rivelazione del figlio Massimiliano Pani.

Uno scenario incredibile si è aperto dal nulla sul Festival di Sanremo 2020: il nuovo direttore artistico potrebbe essere Mina! La rivelazione, che fino a ieri poteva sembrare assurda, è stata corroborata dalle parole del figlio Massimiliano Pani, che in un’intervista ha ammesso che la grande voce della musica italiana accetterebbe il ruolo se potesse scegliere le canzoni.

Una bomba vera, considerando il talento, l’argume, la giovinezza mentale di un’artista indescrivibile. Con lei alla guida artistica della kermesse condotta da Amadeus, il settantesimo Festival potrebbe davvero essere qualcosa di storico e irripetibile, facedo passare in secondo piano anche l’ottimo biennio di Baglioni.

Festival di Sanremo 2020: Mina direttore artistico?

Pur non andando a Sanremo da oltre cinquant’anni, Pani assicura che la madre rimane una grande fan del Festival della Canzone italiana. Nella sua intervista al Messaggero il produttore, che da diverso tempo è anche il portavoce ufficiale di Mina, arriva addirittura a sostenere: “Se la Rai le chiedesse di scegliere i brani in gara, e le permettesse di mantenere la sua visione artistica, credo proprio che accetterebbe“.

D’altronde, al di là della sua assenza dalla televisione, Pani assicura che la cultura musicale di Mina è vastissima e straordinaria, e che la sua mentalità è più aperta che mai. Non a caso, ricorda il produttore, l’artista ha collaborato con Mondo Marcio e gli Afterhours anche prima del loro successo mainstream.

La voce della Tigre di Cremona a Sanremo

Il figlio della Tigre di Cremone nella sua intervista ha voluto sottolineare che, tra l’altro, Mina a Sanremo sono anni che è tornata, essendo la voce delle canzoni della TIM, sponsor principale della kermesse. La sua partecipazione al Festival non sarebbe quindi così surreale.

Inoltre, per concludere, gli artisti la adorano e la idolatrano e farebbero certamente a gara per proporre a Mina una canzone per partecipare al suo Festival. Per ora si tratta solo di un’ipotesi. Ma, dovesse succedere, si potrebbe aprire uno scenario davvero rivoluzionario per la kermesse dell’Ariston.

Di seguito uno degli spot cantati da Mina per Sanremo:

