REGGIO CALABRIA. Si interrompe, ma solo per qualche ora, l’esilio di Mimmo Lucano. Il sindaco sospeso, oggi candidato al consiglio comunale per la lista “Il cielo sopra Riace”, nel pomeriggio potrà tornare in paese per il comizio di conclusione della campagna elettorale, ma potrà rimanerci solo per tre ore. Domenica invece sarà autorizzato a fare solo una toccata e fuga al borgo, giusto il tempo per esprimere la propria preferenza e depositare la scheda nell’urna, dopo dovrà andare via.

Così ha deciso il tribunale di Locri, anche contro il parere di Michele Permunian, titolare dell’indagine su Lucano, per il quale il sindaco sospeso ed esiliato non avrebbe avuto diritto a partecipare al comizio di chiusura della campagna elettorale. Di tutt’altro avviso i giudici di Locri, che non hanno dimenticato di tutelare “il diritto costituzionalmente garantito di elettorato passivo”, autorizzando Lucano a tornare in paese dalle 18 alle 21. “Nonostante tutte queste limitazioni, sono contento. Adesso però si pone un problema perché il Tribunale mi ha autorizzato a tornare nel pomeriggio, ma i comizi sono previsti in serata e la nostra lista, secondo il sorteggio, sarà l’ultima ad intervenire”. Gli avvocati, spiega, stanno cercando di sistemare le cose “e non dovrebbe essere difficile. In fondo, che io possa tornare in paese tre ore prima o tre ore dopo non cambia molto, spero” dice Lucano.

Per il Comune, in lizza ci sono tre liste. “Il cielo sopra Riace”, con l’assessore uscente ai Lavori pubblici, Maria Spanò, candidata sindaco è quella che dichiaratamente si ispira all’esperienza del borgo dell’accoglienza e vuole proseguire con quelle politiche. Fra gli aspiranti consiglieri c’è anche Lucano, che giunto al terzo mandato consecutivo, non può più candidarsi come primo cittadino. Contro “i lucaniani”, così chiamano li chiamano in paese, sono schierate la lista messa insieme dall’ex vicesindaco Maurizio Cimino, oggi vicino a Forza Italia, e quella dell’ex vigile urbano Antonio Trifoli. Ufficialmente una civica, ha sempre tenuto a precisare l’aspirante sindaco, ma in pancia vanta più di un attivista della locale sezione di “Noi con Salvini”, incluso il segretario Claudio Falchi.