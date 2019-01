Adrian di Adriano Celentano è nel bene o nel male lo show più discusso di questo inizio 2019 fra chiusure anticipate, scene in totale silenzio e ascolti altalenanti.

In attesa di scoprire come finirà Adrian, a distanza di tre puntate il fumettista Milo Manara ha preso le distanze dal cartone animato, nonostante il suo nome appaia nei crediti finali insieme a quello di Vincenzo Cerami e Nicola Piovani.

A prendere le distanze è stato proprio l’artista veronese con un post sui propri canali social, ricordando inizialmente come si è sviluppata la collaborazione fra lui ed Adriano Celentano per il programmo Adrian.

“Nel lontano 2009, accettai di partecipare al progetto di serie animata, con lo specifico ruolo di Character Designer, in compagnia di autori del calibro di Nicola Piovani, Vincenzo Cerami, Enzo D’Alò, oltre ovviamente ad Adriano Celentano. Per quell’incarico ho realizzato, quindi, una serie di studi di personaggi, di sfondi e di ambientazioni insieme ad alcuni storyboard delle principali scene della serie. Come sanno tutti quelli che si occupano di cinema di animazione, questi disegni sarebbero dovuti essere utilizzati come riferimento per la realizzazione delle animazioni vere e proprie. Una volta consegnati i disegni, dunque, non mi sono assolutamente occupato, in nessuna fase della lunga e travagliata produzione, della realizzazione delle animazioni, essendo io un disegnatore e non un animatore”