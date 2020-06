Milly Carlucci è pronta a tornare in tv con Ballando con le Stelle ed al contrario di come si rumoreggiava le scorse settimane, lo show “del sabato sera” non andrà in onda il martedì scontrandosi con il Grande Fratello Vip, bensì proprio il sabato sera contro la nemica fidata Maria De Filippi che – registrazioni causa Covid19 permettendo – tornerà con la nuova stagione di Tu Si Que Vales.

Lo show durerà 10 puntate e debutterà sabato 12 settembre – come svelato da TvBlog – mantenendo in toto il cast annunciato nei mesi scorsi. L’unica novità potrebbe essere un innesto tutt’altro che confermato.

“Giuria ampiamente confermata e cast già reso noto, ma con una possibile novità. Si starebbe infatti pensando di innestare un nome nuovo, si dice anche molto forte, fra i concorrenti già annunciati”.

Ballando con le Stelle eleggerà il suo vincitore durante la puntata del 14 novembre, ma Milly Carlucci non starà molto lontana dalla televisione: sempre secondo TvBlog, infatti, tornerà in video già dal primo venerdì di gennaio con la seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Le puntate in questo caso potrebbero essere 8.

Al termine dello show (che potrebbe concludersi a fine febbraio) Milly Carlucci farà una breve pausa di un paio di settimane e tornerà di nuovo in onda con un’altra stagione di Ballando con le Stelle, che tornerà così nella primavera di Rai Uno.