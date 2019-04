Milly Carlucci si è rotta un piede (più precisamente il metatarso del quarto dito) e nonostante sia costretta a stare con il gesso, condurrà ugualmente Ballando con le Stelle, probabilmente su un elegante poltrona a bordo campo, proprio dove stanno i giudici.

A comunicare l’avvenuta frattura è stata proprio la conduttrice attraverso un videomessaggio mostrato da La Vita in Diretta in cui spiega le sue condizioni:

“Sono stata un po’ latitante nei giorni scorsi perché c’è un problema. Purtroppo frattura del piede, del metatarso del quarto dito e quindi frattura completa. Ne avrò per sei settimane, vediamo, sto facendo di tutto, terapie, magnetoterapie per accorciare i tempi, ma le ossa ci mettono un certo tempo a saldarsi. Che dobbiamo fare? Si va avanti con una gamba sola, zoppicando con l’altra.. dai, a lavoro tutti quanti, buona giornata”.

La frattura, ovviamente, non fermerà Milly Carlucci che sabato avrà come ospite Mara Venier.

“Dopo Gabriel Batistuta con la moglie Irina, è tempo di scoprire chi sarà il ballerino per una notte della puntata di sabato di Ballando con le stelle. Ma di ballerino stavolta non si tratta, ma di ballerina, infatti la ballerina per una notte della terza puntata di Ballando con le stelle sarà Mara Venier, che aveva ricevuto l’invito (insieme ad Ornella Vanoni) di venire in una puntata dello storico show di Rai1. Mara dunque ha accettato l’invito e ballerà nella puntata di sabato 13 aprile di Ballando con le stelle, in onda come sempre subito dopo il Tg1 delle ore 20 su Rai1.”