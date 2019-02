Milly Carlucci, intervistata dal Fatto Quotidiano, ha parlato della nuova edizione di Ballando con le Stelle e del fatto che in Rai ci sia stato un taglio dei costi che ha colpito tutti i programmi, compreso il suo show ballerino.

“Siamo in un clima di grande rigore, purtroppo perché a volte, senza ovviamente sperperare o fare spese pazze, qualche soldino in più veramente farebbe comodo. La mia azienda è sempre nella bufera, nel mirino della critica e dei tagli. La Rai fa tutto quello che si può fare per sostenere un programma, considerando il marasma di quello che ci viene riversato addosso. Luciana Littizzetto da noi non viene perché non possiamo permettercela, costa troppo”.

La conduttrice l’anno scorso, ospite a Tale e Quale Show, chiese a Maria De Filippi di partecipare al suo show come ballerina per una notte.

“Non ho ancora ricevuto risposta ma spero sia positiva. Mi piacerebbe averla come ballerina per una notte, se siamo entrambe in diretta possiamo fare un collegamento tra Rai1 o Canale 5 oppure una registrazione. Questa idea della “guerra” piace tanto ai giornalisti ma forse anche al pubblico. Io non detesto Maria De Filippi e non credo lei detesti me. La guerra, se vogliamo chiamarla tale, non è tra noi ma semplicemente tra due reti che si contendono il pubblico. Se io potessi andare al venerdì contro il nulla, come a volte accade, sarei felicissima ma non mi è mai stato consentito. Io sono sempre stata collocata al sabato sera, lavoro per una azienda che decide ed eseguo.”

E, in merito all’incontro di Maria con la direttrice di Rai Uno, ha dichiarato:

“Questa cosa non la sapevo, la apprendo da lei in questo momento. Non l’avevo letta, mi viene da dire perché no? Magari Maria De Filippi ha proposto dei formati per la rete o per l’azienda in generale. Se io andassi a Canale 5 a raccontare delle cose non ci sarebbe nulla di male, non vedo lo scandalo.”

