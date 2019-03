L’anno scorso a Tale e Quale Show, Milly Carlucci ha fatto un appello a Maria De Filippi. La conduttrice Rai ha chiesto alla collega di diventare ballerina per una notte a Ballando con le Stelle.

“Carlo posso chiederti una commissione? Una piccola commissione, un mio desiderio. Posso approfittare del tuo show spudoratamente per un invito speciale? Siccome tu la consoci perché avete fatto Sanremo insieme. Il mio sogno sarebbe di avere come ballerina per una notte Maria De Filippi. Noi siamo nella stessa serata ed è complicato, ma si possono fare tante cose, collegamenti, registrazioni. Chiudiamo il messaggio e simbolicamente te lo do. Ora vediamo se Maria apre la mia busta. Maria apri la busta? Vediamo che succederà. Sono pronta a fare il collegamento con il suo studio”.

A dicembre Milly attendeva ancora una risposta da Kween Mary: “Certo, è vero, adesso vedremo. Non so se Maria aprirà la busta. Aspetto l’altro suo programma, C’è posta per te, e chissà che lei non si inventi qualcosa di divertente per darmi una risposta…”

Adesso dalle pagine del settimanale Chi, la Carlucci ha fatto sapere di non aver ricevuto una risposta dalla De Filippi. Milly però ha bollato come false le chiacchiere su presunte rivalità o inimicizie.

“Purtroppo non ho ricevuto risposta. Poteva essere una cosa molto carina, divertente e che avrebbe messo a tacere certe chiacchiere su inimicizie e inesistenti rivalità. Peccato”.

Ovviamente non mi aspettavo di vedere la De Filippi nello show di Rai Uno, ma sono d’accordo con la regina di Ballando, questo poteva essere un bel momento di tv.

Saltata la possibilità di fare la ballerina per una notte, potrebbe essere carino fare un collegamento in diretta incrociato tra Amici e Ballando…



Il video dell’appello di Milly.