Sono mesi che si parla di una possibile partecipazione di Maria De Filippi a Ballando con le Stelle e di una telefonata di Milly Carlucci a Kween Mary. La conduttrice dello show di Rai Uno in un’intervista rilasciata ad Alberto Poeta ha confermato che l’invito fatto alla sua collega era ufficiale ed ha aggiunto che la chiacchierata telefonata con la De Filippi c’è stata.

“La verità? Non lo so. Sono curiosa anch’io. Vedremo. L’importante è che si sia capito che non c’è nessuna acrimonia tra noi. Ognuno fa il suo lavoro come meglio può. Se è una cosa che porta attenzione ai programmi? Ma certo che sì! Tutto serve a creare attenzione, ma l’invito era sincero e spero davvero vada in porto. Nessun imbarazzo e tanta cordialità e, se posso, aggiungerei anche tanta stima.”

Milly Carlucci invita Maria de Filippi a “Ballando con le stelle” 2019

(Da #taleequaleshow – Rai 1 – 19 Ottobre 2018) pic.twitter.com/6eclgdXwPN

— lallero (@SeeLallero) 19 ottobre 2018

“Perché siamo molto amati dal pubblico gay? Forse perché hanno buon gusto? Non lo so, sicuramente è un programma amato da chi ha una visione artistica e immaginifica della vita, e da chi si appassiona alle storie che raccontiamo, ma la risposta non ce l’ho. Posso solo dire che mi fa molto piacere. […]

Ciacci, Platinette e Lea T sono stati inserimenti naturali. Abbiamo raccolto quello che c’è nella società, trattando la diversità con assoluta semplicità.

Cos’è la diversità per me? Ognuno è diverso. La differenza la fa il rispetto e il non voler imporre a nessuno un modello o un punto di vista che escluda l’altro. La mancanza di conoscenza genera odio, l’ignoranza crea mostri e provoca dolori. Vede: con la partecipazione di Lea T, molti ci hanno scritto cose a dir poco commoventi, mentre altri ci hanno riconosciuto il fatto di aver contribuito alla discussione e alla comprensione tra persone all’interno delle famiglie. Ballando è un programma inclusivo dove, senza fare proclami, riusciamo a far arrivare tutto a destinazione con maggiore forza.”