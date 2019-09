Milly Carlucci e Maria De Filippi sembravano ad un passo dal diventare amiche (ricordiamo tutti l’invito di Milly a Maria per partecipare come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, giusto?), eppure così non sembrerebbe più essere, dato che la conduttrice Rai avrebbe appena inviato a Mediaset una sonora diffida.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela per Dagospia, Milly Carlucci – dopo aver visto Amici Celebrities – avrebbe inviato a Mediaset una diffida dato che secondo lei lo show vip della De Filippi avrebbe copiato il format Ballando con le Stelle.

Una diffida che fa un po’ sorridere perché, come sottolineato proprio da Dagospia, Amici Celebrities non è una copia di Ballando con le Stelle, ma semplicemente la trasposizione con le celebrità del format Amici, creato dalla stessa Maria De Filippi circa due decadi fa.

“FLASH! – S-BALLANDO CON LE STELLE! MILLY CARLUCCI ATTRAVERSO IL SUO LEGALE INVIA A MEDIASET UNA SONORA DIFFIDA. IL MOTIVO? SECONDO LA CONDUTTRICE “AMICI CELEBRITIES” AVREBBE COPIATO IL FORMAT DI “BALLANDO CON LE STELLE”. PECCATO CHE LA TRASMISSIONE DI CANALE 5 SIA LA TRASPOSIZIONE CON LE CELEBRITÀ DEL FORMAT “AMICI” CREATO DA MARIA DE FILIPPI 19 ANNI”

Milly Carlucci non è la prima volta che si muove per “difendere” il suo Ballando con le Stelle: anche anni fa si schierò apertamente contro Baila, programma danzereccio di Barbara d’Urso che andava in onda proprio su Canale 5.