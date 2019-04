Milly Carlucci è stata ospite a Tv Talk e le hanno chiesto se è vero quello che si dice sul web, ossia che ci sarà un collegamento in diretta tra Ballando con le Stelle e Amici.

“Se è vero quello che scrivono? Verissimo quello che si è detto e chissà che non succeda davvero. Non sappiamo bene come accadrà, se faremo una differita o cosa. Potrebbe arrivare presto il collegamento tra questi due programmi del sabato sera. Con questo collegamento chi vince è chi deve veramente vincere, il pubblico a casa. – ha continuato la Carlucci – Questa rivalità è solo fuffa, ma che serve ad accendere i riflettori.

Vittoria sul competitor? No, queste sono cose fatte dagli italiani a cui piace fare il tifo. Poi ovviamente sono importanti per le aziende, per la pubblicità. Ma noi come squadra non guardiamo a questi dati, pensiamo solo a confezionare un buon prodotto per il pubblico. Vogliamo far divertire la gente”.