Durante le prime settimane dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle Veera Kinnunen e Dani Osvaldo hanno mostrato una complicità particolare. Il fidanzato di lei, Stefano Oradei si è ingelosito e Milly Carlucci l’ha bacchettato:

Peccato che adesso Veera e Dani siano usciti allo scoperto come nuova coppia (Stefano c’aveva visto lungo).

Milly Carlucci intervistata da Blogo ha commentato il triangolo Kinnunen, Osvaldo e Oradei. La regina del sabato Rai ha fatto delle dichiarazioni pesanti, parlando anche di “venire alle mani” e “ceffoni”.

“Io non mi occupo della vita privata dei nostri ballerini. Io mi occupo di stigmatizzare che un qualunque tipo di dissidio non si risolva mai venendo alle mani, soprattutto se queste cose riguardano una donna. Qualunque sia il comportamento di una donna in una coppia il modo per risolvere non è mai a ceffoni. E poi stigmatizzavo un comportamento che metteva in difficoltà la produzione. Non ero riuscita a portare la pace nella nostra famiglia di Ballando, allora ho dovuto ricorrere all’esternazione pubblica. Come con i figli, talvolta servono shock importanti. Al figlio si fa l’urlaccio, in questo caso l’ho detto in televisione. E questo è servito per resettare la situazione e per far capire che stavamo facendo un programma televisivo, non altro.”