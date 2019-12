Da anni ormai Milly Carlucci e Maria De Filippi si scontrano a colpi di share con i loro programmi il sabato sera. Se all’inizio ha sempre vinto Kween Mary, nelle ultime due stagioni la conduttrice di Rai Uno si è presa qualche rivincita. Intanto sui social sono nate due fazioni e oggi la Carlucci ha commentato in un’intervista sul Corriere della Sera questa “faida tra fan”. Milly ha anche parlato della presunta diffida inviata a Mediaset in merito ad Amici Celebrities.

“Quello è un folclore giornalistico che, tutto sommato, ha fatto bene a entrambe. L’Italia vive di Guelfi e Ghibellini, di Coppi e Bartali. Il derby del sabato sera ha illuminato entrambe le reti.

Diffida ad Amici Celebrities? Questa è stata una cosa equivocata. Mediaset aveva fatto un accordo — evitando di versare molti milioni di danni — in cui si impegnava a non usare più gli elementi di Ballando nei suoi programmi tv. Ora, uno degli elementi costitutivi è vedere un famoso con un maestro che gli insegna a ballare. La cosa è semplice: se firmi una documento, un senso ce l’ha. Non è polemica, è rispetto delle cose scritte. E riguarda Mediaset, non Maria. Doveva restare una comunicazione riservata tra avvocati”.