Milly Carlucci e l’appello CHOC a Maria De Filippi.



La Carlucci ha chiesto a Carlo Conti il permesso di fare un appello a Kween Mary. Milly ha proposto alla De Filippi di andare a Ballando con le Stelle in qualità di ballerina per una notte.

“Carlo posso chiederti una commissione? Posso approfittare del tuo show spudoratamente per un invito? Siccome tu la consoci perché avete fatto Sanremo insieme. Il mio sogno sarebbe di avere come ballerina per una notte Maria De Filippi. Noi siamo nella stessa serata ed è complicato, ma si possono fare tante cose, collegamenti, registrazioni. Chiudiamo il messaggio e vediamo se Maria apre la mia busta. Maria apri la busta? Vediamo che succederà. Sono pronta a fare il collegamento con il suo studio”.