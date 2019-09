Dimenticatevi la tenera Undi (sì, nella versione doppiata in italiano di Stranger Things si chiama così) perché Millie Bobby Brown in questi anni è cresciuta ed ora ha addirittura lanciato una sua linea di cosmetici vegani per la cura della pelle.

Millie – come ha raccontato in una recente intervista prima del lancio della linea beauty Florence By Mills – ha deciso di realizzare questa linea di prodotti assolutamente vegani, cruelty free e non testati sugli animali, perché credeva ci fosse una lacuna nel mercato per i giovani. Insomma, una persona caritatevole.

“Sono seduta su una poltrona per il trucco da quando ho 10 anni ed ho conosciuto tutti i tipi di prodotti. Hanno creato effetti speciali sul mio viso, sangue compreso, hanno usato tutti i diversi tipi di fondotinta… Volevo entrare nel settore perché c’era una lacuna nel mercato per i giovani”.

Peccato però che quando ha mostrato su Instagram la routine di cura per la pelle con i prodotti della sua stessa linea, a molti sia sembrato uno scherzo. Millie Bobby Brown, infatti, come una poraccia qualsiasi uscita da Uomini e Donne, nel video incriminato non usa realmente i prodotti che sponsorizza e finge di spalmarsi sul viso scrub e creme idratanti cercando di ingannare i suoi followers, che invece se ne sono accorti e l’hanno sommersa di critiche.

E se da una parte ci sono le ex corteggiatrici che fingono di bere i beveroni drenanti senza neanche bagnarsi le labbra, dall’altra che la Brown che si pulisce il viso passando semplicemente le mani. Genia.