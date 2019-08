Ormai è passata una settimana dall’annuncio della rottura tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth, ma i fan della coppia sono convinti che i due torneranno presto insieme. Stando invece a quello che riporta Vanity Fair, Liam sarebbe stanco del comportamento di Miley.

Un’altra fonte ha parlato con il The Sun ed ha rivelato che la famiglia Hemsworth sarebbe felice di un addio definitivo tra Miley e Liam.

Solo lei potrebbe far riappacificare Miley e Liam…



Me listening to “Slide Away” knowing Miley will release another Malibu two years from now when her and Liam get back together for the 4252625th time #SlideAway pic.twitter.com/znkHCtZtxE

— Ralphy (@ralphypop) August 16, 2019