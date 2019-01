Un mese fa la notizia del matrimonio di Miley Cyrus e Liam Hemsworth e oggi arriva anche quella della presunta gravidanza. A lanciare lo scoop sono stati il Daily Mail e OK! Australia.

Una fonte vicina alla popstar ha dichiarato:”Miley è al settimo cielo perché porta in grembo la figlia di Liam. È una femmina e sono tutti felici.

I due hanno già avvisato le famiglie. Lui ha chiamato i suoi fratelli e genitori. Miley lo ha convinto a chiamare anche la sua famiglia. La mamma di Miley ha anche pianto”.

I fan però non sono convinti che Miley sia davvero incinta.

REGÀ MILEY CYRUS È INCINTA, DOVE HO VISSUTO FINORA??? pic.twitter.com/8Dju7aB7b4 — Giù 💕 (@nerdmayne) 16 gennaio 2019

Non ho capito se Miley è incinta o meno ma nel dubbio entro nel mood pic.twitter.com/Q5Kd9IAf5A — Eli (@EliMt_) 16 gennaio 2019

RAGA CALMA. L’altro giorno sono uscite queste foto di Miley, sono andata a recuperarle perché mi ricordavo di non aver visto nessuna pancia e infatti non sembra incinta, quindi o sono modificate o è l’angolazione ma NON FATEMI PRENDERE COLPI PER NULLA pic.twitter.com/uhTnMv2OZr — Ils (@mcnamstairs) 16 gennaio 2019

Fino a pochi giorni fa Miley era piattissima, la pancia non cresce cosi tanto tutta insieme. Secondo me non è incinta, ma aspetto fonti certe — αℓєѕѕια 🍂 (@hazzassmile) 16 gennaio 2019

RAGAAAAA MILEY CYRUS È INCINTA OH MIO DIO SONO COSÌ FELICE PER LEI E LIAM NON CI CREDO pic.twitter.com/GjNiM5OAs4 — Laura 🌹 (@PinkBronzeee) 16 gennaio 2019

miley cyrus incinta ed io inizio a realizzare solo ora che sto invecchiando di brutto perchè ero rimasta bloccata ad hannah montana pic.twitter.com/cZlMwYXIbI — ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ (@revivalayn) 16 gennaio 2019