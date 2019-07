Glastonbury, Miley Cyrus canta Back to Black di Amy Winehouse: il video dell’emozionante performance della popstar americana.

C’è un nome su tutti che ha rubato la scena al Glastonbury Festival in questo 2019: stiamo parlando di Miley Cyrus. La popstar americana ha infatti tenuto in pugno il pubblico, cantando per oltre un’oraalcuni dei suoi successi, come Mother’s Daughter e Party in the U.S.A.

Ma soprattutto ha omaggiato l’indimenticabile Amy Winehouse con una performance da brividi sulle note di Back to Black, complice la presenza del producer Mark Ronson.

Miley Cyrus canta Back to Black di Amy Winehouse: il video

Mettersi a confronto con una delle star più talentuose degli anni Duemila, scomparsa prematuramente il 23 luglio 2011, non è un’impresa facile. Miley ha però voluto rendere omaggio alla compianta collega esibendosi con Mark Ronson in Back to Black.

D’altronde, il rapporto col producer è ormai stretto, dopo la collaborazione per Nothing Breaks Like a Heart. E sappiamo tutti che alla base del successo di Back to Black c’era proprio la mano del grande Mark.

Ecco una breve clip con l’emozionante omaggio di Miley Cyrus:

Back to Black, il capolavoro di Amy Winehouse

Nella breve carriera di Amy Winehouse, una delle canzoni che maggiormente è rimasta nel cuore dei suoi fan è Back to Black, title track dell’album più famoso della sua storia artistica.

Con questo brano la grandissima Amy ottenne consensi in tutto il mondo, arrivando a ottenere un disco di platino sia in America che nel Regno Unito. Un successo del genere trascinò nelle classifiche anche l’album, che riuscì a conquistare oltre tre milioni di copie nei paesi anglosassoni.

Insomma, stiamo parlando di una vera perla della storia della musica recente. Impossibile non dedicarle un omaggio e un pensiero, e Miley l’ha fatto nel migliore dei modi, regalando emozioni indescrivibili a tutti i presenti.