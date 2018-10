Nuovo atto di vandalismo contro un monumento dedicato a un partigiano, il giovanissimo Angelo Squassi, fucilato a 14 anni dai nazisti a Sesto San Giovanni. La piccola croce di bronzo che in piazza Duca d’Aosta ricordava il giovanissimo partigiano, accanto alla lapide a lui dedicata, nelle aiuole davanti alla Stazione Centrale, è stata portata via la notte scorsa. Il furto è stato denunciato e documentato attraverso le fotografie dal blog Urbanfile.

E’ l’ennesimo atto di sfregio verso la memoria partigiana di Milano. Ma non è il primo atto vandalico contro questo monumento: già nel 2017 la croce era stata spezzata ed era stato necessario ripristinare la lapide.

Milano, i vandali l’avevano distrutta: sostituita la croce dedicata al partigiano Squassi

“A pochi giorni dall’imbrattamento neofascista della lapide dedicata a tre partigiani in via Moncucco assistiamo a questo ulteriore vergognoso oltraggio alla Memoria di chi ha sacrificato la sua giovane vita per la libertà di tutti noi e a Milano, capitale della Resistenza. Chiediamo alle pubbliche autorità di intervenire per individuare i responsabili di queste ignobili azioni in aperto contrasto con i principi della Costituzione repubblicana e le leggi Scelba e Mancino”, scrive Roberto Cenati, presidente dell’Anpi provinciale.