Avevano installato nella propria auto un ‘jammer’, un disturbatore di frequenze che consentiva di inibire la chiusura centralizzata di una vettura così da aprirla senza fatica. Una coppia di ladri di 32 e 63 anni, entrambi con precedenti, è stata arrestata a Milano dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per un furto su una Bmw avvenuto nell’ottobre 2017 in viale Pasubio, nel centro di Milano.

Il reato contestato è uno ma gli investigatori sono convinti che si tratti di seriali che in questo tempo hanno ripetuto moltissime volte lo stesso modus operandi. Dopo aver scelto l’obiettivo con un breve pedinamento, il più anziano si affiancava con la propria Lancia Y in modo da indirizzare il disturbatore verso l’auto della vittima, che quando si allontanava era convinta di aver attivato la chiusura delle portiere. A quel punto il complice a piedi, sempre ben vestito, apriva il bagagliaio per prendere tutte le borse e scappavano assieme. Gli investigatori sono arrivati a loro partendo dalla targa della vettura ripresa da una telecamera del centro. Sono stati arrestati nei loro appartamenti a Basiano e Monza. Nell’auto di uno dei due è stato trovato il ‘jammer’ fatto in casa utilizzando due ricetrasmittenti collegate alla batteria dell’auto.