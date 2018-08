Milano, tenta di avvelenare collega con acido

(Fotogramma)

Poteva essere un sorso d’acqua letale ma, fortunatamente, non lo è stato. La disavventura di un dipendente dell’Eni di 41 anni che, ieri pomeriggio, ha bevuto acido cloridrico dalla bottiglietta d’acqua lasciata sulla scrivania dopo una pausa, si è conclusa con l’arresto per tentato omicidio di una sua collega. L’acido gli ha ustionato lingua e bocca e in ospedale se l’è cavata con tre giorni di prognosi.

Ai carabinieri della stazione di San Donato è stato subito chiaro che di quanto accaduto fosse responsabile qualcuno che lavorava nello stesso ufficio. Ascoltati i colleghi e setacciato l’ufficio, nella scrivania di una di loro, 52 anni, trovano una siringa usata e una bottiglietta vuota con un forte odore. Poco dopo, a casa della donna, scoprono altri acidi e bombolette di vernice: i militari ricollegano il materiale, poi sequestrato, a una denuncia contro ignoti fatta da una dipendente dell’Eni di 35 anni dello stesso ufficio, che si era trovata la porta di casa e l’automobile imbrattate di vernice.

La donna di 52 anni è quindi arrestata per atti persecutori e, dopo le analisi alla boccetta trovata nella scrivania, tentato omicidio. Lei nega tutto: secondo quanto ricostruito, non ci sarebbero motivi passionali né ‘carrieristi’ alla base di entrambi i gesti. E’ probabile che si tratti di gelosie da collegare a una forma di depressione dell’arrestata.