Il primo indizio del fatto che non si tratti di un ristorante di sushi come tutti gli altri è dato dall’adesivo sulla porta, che invece del tradizionale “Si accettano ticket” riporta la scritta “Si accettano follower”: a partire dal 15 ottobre in via Lazzaro Papi 6 a Milano, da ‘This is not a sushi bar’, saranno accettati anche i follower su Instagram come metodo di pagamento. A seconda della quantità di “seguaci”, chi consumerà il pasto ai tavoli del piccolo locale in zona Porta Romana potrà ottenere uno o più piatti in omaggio – o addirittura un pasto gratis per gli influencer – presentando in cassa un post con foto dei piatti consumati e hashtag che rimandino al ristorante.

L’idea è dei fratelli padovani Matteo e Tommaso Pittarello: “La finalità è duplice. Da un lato puntiamo a stimolare in maniera innovativa e inclusiva la presenza nel locale e la partecipazione dei nostri clienti, dato che oltre l’80% della nostra attività è incentrata sulla consegna a domicilio, e dall’altro vogliamo rendere questo ristorante unico, a livello nazionale e non solo” spiega Matteo Pittarello, presidente di This is not a sushi bar.

Il sistema è semplice e suddivide la clientela in varie fasce in base al seguito sui social: una volta ordinata la prima portata, da mille a 5mila follower si ottiene un piatto gratuito, da 5mila a 10mila due, da 1mila a 50 mila quattro, che diventano otto se il cliente ha tra i 50 e i 100mila fan, mentre oltre i 100mila viene offerta l’intera cena.

Il post da presentare in cassa, dove lo store manager avrà già controllato la pubblicazione, deve contenere una foto scattata nel locale, il tag alla pagina @thisisnotasushibar e l’hashtag #thisisnotasushibar. L’originale modalità di pagamento, che per ora non è disponibile negli altri cinque ristoranti della catena, esclude soltanto una decina di piatti presenti in menu e le bevande.