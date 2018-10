La Corte d’Appello di Brescia ha ribaltato la sentenza di primo grado del processo a carico di Roberto Piazza, la guardia giurata in servizio a Palazzo di giustizia di Milano il 9 aprile 2015, quando Claudio Giardiello uccise a colpi di pistola tre persone. Piazza, assolto in primo grado, è stato condannato a tre anni per omicidio plurimo colposo così come aveva chiesto il sostituto procuratore generale Silvio Bonfigli.E’ stato disposto il risarcimento alle parti civili da stabilire in sede civile ed è stato ordinato il pagamento di una provvisionale complessiva, per otto parti civili, di un milione e settanta mila euro. Secondo l’accusa Piazza non avrebbe fermato Giardiello anche se dai monitor si vedevano delle macchie scure nella borsa che l’uomo stava portando all’interno del Tribunale di Milano dove uccise il coimputato di quella mattina Giorgio Erba, l’avvocato Lorenzo Claris Appiani e il magistrato Fernando Ciampi.

“Non siamo d’accordo. Non finirà qui e andremo in Cassazione. Aspettiamo le motivazioni tra sessanta giorni e faremo le nostre valutazioni”, ha commentato l’avvocato Modesti, legale di Piazza che si è invece trincerato dietro il silenzio. “Ne avrei di cose da dire, ma è meglio stare zitti”, si è limitato a dire con gli occhi rossi per le lacrime.

A parlare è stato invece Aldo Claris Appiani, padre di Lorenzo, una delle vittime della strage in tribunale a Milano. “Sono deluso. E’ una sentenza che non mi aspettavo. Non credo alla versione sostenuta dall’accusa in aula – ha detto Claris Appiani -. Non c’erano le prove sulla presunta colpevolezza. Piazza paga per tutti. E’ il capro espiratorio di responsabilità ad altri livelli che non sono state messe in evidenza”