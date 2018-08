La buona notizia è che il caldo e l’afa delle ultime due settimane hanno iniziato a cedere il passo, e che si inizia a respirare. Ma alla pioggia e ai forti temporali registrati nella notte tra venerdì e sabato ne seguiranno altri: la regione Lombardia ha lanciato l’allerta meteo (codice arancione) per le prossime ore, a partire dal pomeriggio anche se i fenomeni più forti dovrebbero arrivare in serata.Palazzo Marino ha predisposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale presso il centro di via Drago e iniziato il monitoraggio di Seveso e Lambro. Allertate, come sempre succede in questi casi, polizia locale e Protezione Civile.Un rapido miglioramento è atteso già dalle prime ore di domenica 26, e da lunedì il tempo tornerà stabile e soleggiato, anche se con temperature più gradevoli.