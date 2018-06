Milano, si aggirava in stazione Centrale con un fucile ad aria compressa: fermato un uomo

Lo hanno visto passare dai tornelli e hanno notato una canna di ferro che sbucava dal dietro del pantalone. Due guardie Atm che stavano controllando l’area della metro in stazione Centrale ieri sera attorno alle 21.40 hanno quindi avvicinato l’uomo, un trentenne straniero, all’uscita della metropolitana M2 e gli hanno chiesto cosa trasportasse: “Solo delle stampelle” ha risposto l’uomo ma le guardie hanno continuato a seguirlo e lo hanno portato fino ai poliziotti più vicini.

Quindi in Piazza Duca d’Aosta è stato fermato e denunciato dagli agenti della questura che gli hanno sequestrato un grosso fucile ad aria compressa, “Winchester” a canne lunghe. Il giovane, fanno sapere dalla Questura, non ha spiegato perché fosse in giro con il fucile ed è stato denunciato a piede libero per detenzione abusiva di armi.