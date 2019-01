Ennesima vergognosa minaccia. Niente e nessuno mi spaventa o mi fermerà, mi auguro che la condanna nei confronti di questi delinquenti sia unanime. pic.twitter.com/R2PFB51OlZ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 24 gennaio 2019

La scritta è comparsa questa mattina su un muro di una casa popolare di via Voltri, in zona Ticinese a Milano: “Non sparare a salve, spara a Salvini”, le lettere in stampatello blu, seguite dal simbolo anarchico della “A” cerchiata. Personale della Digos e delle Polizia di Stato e’ arrivato sul posto per i rilievi e gli accertamenti del caso sulla scritta contro il Ministro dell’Interno.“Niente e nessuno mi spaventa o mi fermerà. Mi auguro che la condanna nei confronti di questi delinquenti sia unanime”. Questo il primo commento del vicepremier e ministro dell’Interno.