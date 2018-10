Incidente mortale questa mattina tra viale Brenta e corso Lodi, nella periferia sud-est di Milano: un 27enne che viaggiava in motorino ha perso la vita nello scontro con un camion. Lo scooter sarebbe finito, secondo le prime informazioni, proprio sotto il mezzo pesante.L’autotrasportatore, un uomo di 60 anni, è stato portato in codice verde al Policlinico. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale per gestire i disagi al traffico causati dalla chiusura del tratto fra corso Lodi, da via Brembo a viale Brenta, da via Bessarione a corso Lodi. Sono in corso le indagini della polizia giudiziaria.