Milano, schianto tra auto sulla vecchia Vigevanese, 8 feriti

Grave incidente stradale questa mattina lungo la Vecchia Vigevanese, che costeggia il Naviglio nei pressi di Corsico. Due auto si sono scontrate per motivi ancora da accertare, nello schianto è rimasta coinvolta anche una terza automobile. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze del 118 e di un’automedica.La violenza dell’impatto ha visto diverse persone a bordo delle auto rimanere incastrate tra le lamiere: i feriti in tutto sono 8, due sono gravi ma sembra non in pericolo di vita. La polizia locale di COrsico ha chiuso la strada al traffico per diverse ore, per consentire i soccorsi.