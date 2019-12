Già nel 2016 rapì la figlia e sparì: la bambina fu nascosta in Siria e solo al termine di una complicata operazione internazionale di polizia fu liberata lo scorso 28 novembre, riportata a Milano e affidata alla mamma. Ora è accaduto di nuovo. A riportare la vicenda è il ‘Corriere della Sera’ secondo cui il padre della bambina, siriano, è andato ieri nella scuola media dove la figlia frequenta il primo anno, l’ha presa in consegna e l’ha sequestrata una seconda volta. La mamma della bambina, che come sottolinea il quotidiano, è difesa dall’avvocato Angelo Musicco, è corsa in tribunale, dal pm Cristian Barilli, titolare del fascicolo e la caccia all’uomo è ripartita.

