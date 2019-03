Lo ha anche taggato nel suo post, pubblicato per far sapere a tutti e fargli sapere, al ministro dell’Interno Matteo Salvini, che gli farà causa. “Sono l’autore della fotografia di Giulia. Ho condiviso l’immagine sulla pagina dell’evento People-Prima le persone dopo la bellissima manifestazione di sabato 2 marzo. Sono furioso per l’uso indegno della mia immagine fatto dallo staff di comunicazione del ministro Salvini e per la gogna mediatica a cui è sottoposta Giulia in queste ore. Tutta la mia solidarietà per lei. Ho richiesto formalmente la rimozione del post al gestore delle pagine social del ministro. In assenza di risposte intendo procedere per vie legali”.

Cartello anti-Salvini alla marcia di Milano, il ministro posta la foto della ragazza: parte la gogna social

Dopo il mare di insulti che ha travolto la ragazza messa alla gogna sui social del ministro per aver partecipato alla marcia antirazzista di Milano con un cartello di aperta contestazione alle politiche del governo e in particolare a quelle di Salvini, su Facebook parla Luca Cortese, autore dello scatto costato tanta amarezza alla giovane Giulia Pacilli, 22 anni, studentessa e attrice di teatro.

Il messaggio con cui l’autore dello scatto segnala la violazione del diritto d’autore e chiede la rimozione dell’immagine

“Un orrore”, ha detto la ragazza a Repubblica, raccontando il suo stato d’animo. “E’ incredibile che un rappresentante delle istituzioni che ha la responsabilità della sicurezza metta a rischio in questa maniera una donna”.

Milano, messa alla gogna da Salvini: "Dovrebbe tenere alla sicurezza e invece scatena gli odiatori contro una donna"

Ora anche la presa di posizione della persona che ha visto usare un suo scatto per una operazione tanto criticata. “L’unica considerazione che posso fare – aggiunge Cortese – è che quelle 200.000 persone e più hanno lasciato un segno più profondo di quanto queste arroganti e piccole persone vogliano ammettere. La meschinità di questa reazione è una denuncia palese della loro debolezza. Giulia, mi dispiace. Continua a ridere: è la cosa che più li spaventa. Un grande abbraccio”.





