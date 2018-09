– Gioco finisce in tragedia a Sesto San Giovanni, al confine di Milano. Un ragazzo di 15 anni cade in una condotta di aerazione del Centro commerciale Sarca in via Milanese. E muore.

Ecco la cronaca. Un gruppo di ragazzi per gioco si è arrampicato sul tetto del centro commerciale. Ad un cenrto punto però sono stati individuati dal servizio di vigilanza. Forse per scappare e sfuggire ai controllli, uno del gruppo si è arrampicato in una condotta di areazione che si trovava sul tetto. Ma all’imporvviso perde la presa, e precipita all’interno della condotta facendo un volo di oltre 25 metri.

I vigili del fuoco del nucleo Saf si sono calati con una manovra estremamente complicata in quello stesso condotto e hanno recuperato il ragazzo che era ancora vivo. In gravi condizioni, é stato trasportato all’ospedale Niguarda dove poi è deceduto. Sulla vicenda la magistratura ha aperto un’inchiesta per capire come sia stato possibile che quei ragazzini siano riusciti a sfuggire ai controlli e a raggiungere il tetto del centro commerciale.