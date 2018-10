La procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza di assoluzione sugli otto imputati nel processo per la morte di Giuseppe Uva. Gli otto – sei agenti e due carabinieri – nel maggio scorso sono stati tutti assolti in appello “perché il fatto non sussiste”. L’accusa, per loro, era di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona aggravato per la morte di Giuseppe Uva, un operaio di Varese di 43 anni che, il 14 giugno 2008, morì all’ospedale di Varese, dopo essere stato fermato e portato in caserma dai carabinieri per accertamenti.

Nel processo d’appello il sostituto procuratore generale di Milano Massimo Gaballo aveva chiesto condanne fino a 13 anni di carcere, ma i giudici della Corte d’assise di appello avevano confermato la sentenza di assoluzione emessa in primo grado dai giudici del tribunale di Varese. Gaballo ha impugnato la sentenza chiedendo di riascoltare quattro testimoni: tra questi c’è Alberto Bigioggero, l’amico di Uva presente la sera del fermo da parte dei carabinieri.Oltre alla richiesta di rinnovare l’istruttoria, nei motivi di appello viene contestata l’assoluzione dal reato di sequestro di persona e di omicidio preterintenzionale. Il pg chiede quindi che la Cassazione annulli la sentenza impugnata e rinvii a un’altra sezione della Corte d’assise d’appello per un nuovo giudizio.

La famiglia della vittima – che in questi anni ha condotto una battaglia assieme a Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano Cucchi – è da sempre convinta che il decesso di Uva sia stato provocato dalle percosse e dalle manganellate inflitte all’uomo dalle forze dell’ordine che lo tenevano in custodia. Per i giudici, invece, è legittima la condotta di carabinieri e poliziotti intervenuti nel tentativo di contenere Uva che, insieme all’amico, stava dando in escandescenze. Uva, per i giudici, morì a causa di una patologia cardiaca e per lo stress per essere stato fermato in stato di forte ebbrezza.