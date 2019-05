Oltre 1 milione e 750 mila euro investiti in 7 edizioni, 1.954 candidature di giovani tra i 19 e i 35 anni, neolaureati in cerca di occupazione oppure impegnati in un percorso formativo. Sono queste le cifre del progetto ‘Diventerò’ di Fondazione Bracco. Selezionati per merito, oltre 550 giovani italiani, e stranieri, hanno vinto i bandi, diventando dei ”Diventerò” a tutti gli effetti. Tra questi più della metà sono donne (62%) a conferma delle migliori performance delle ragazze nei percorsi di studio rispetto ai ragazzi. La Fondazione ha premiato i vincitori dell’edizione 2019 al Teatro alla Scala di Milano lo scorso sabato 18 maggio, festeggiando con i vincitori delle passate edizioni.

