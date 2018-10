La nube di fumo che da giorni aleggia su Milano a causa dell’incendio in un deposito della Bovisasca non è riuscita a rovinare la festa dei bambini della scuola primaria di via Moscati, ma in un certo senso l’ha ridimensionata: niente uscita al vicino Parco Sempione a raccogliere e analizzare i rifiuti trovati. Era l’evento più atteso di #oggiraccolgoio, l’iniziativa lanciata da Repubblica assieme a Legambiente. La possibilità di fare un vero lavoro di ripulitura, partecipando a rendere migliore una zona della città è però solo rimandata, probabilmente a venerdì prossimo. “Abbiamo deciso di seguire scrupolosamente le indicazioni dell’Arpa, della Regione e del Comune che invitano ad evitare ancora per oggi le attività all’aperto. Ci dispiace molto, ma parlare di ambiente e poi mettere a rischio la salute dei bambini sarebbe stato un controsenso” ha detto il dirigente scolastico Giorgio Sturaro, che ha aggiuto: “Comunque anche questa è una denuncia di quel che succede purtroppo al nostro ambiente”.

I bambini non si sono comunque persi d’animo. Anzi i più grandi, preparatissimi da oltre un anno di lezioni sul tema scottante della plastica che inquina i nostri mari, sono saliti in cattedra per spiegare ai più piccoli e agli adulti presenti tutto ciò che bisogna sapere sul materiale plastico e l’importanza della raccolta. Nell’atrio della scuola hanno allestito una mostra interattiva con immagini, disegni, spiegazioni e persino l’angolo del “Chissenefrega” pieno di bottiglie in plastica a significare la poca cura e la mancanza di civismo che spesso sono la causa principale dello stato attuale dei nostri laghi, fiumi e mari.

“Siamo molto preoccupati” – dice Ester della quinta A circondata da alcuni compagni. “A volte gli adulti sono pigri e per non fare lo sforzo di arrivare al cestino gettano le cose a terra. Ma se poi il mondo sarà tutto ricoperto di plastica come faremo? Non ci sarà nemmeno più acqua”.

Roma, “Oggi raccolgo io”: i giornalisti di Repubblica puliscono il quartiere della redazione in riproduzione….

Domenica, tra le 10 e le 12, toccherà ai più grandi darsi da fare. Sotto la redazione di Repubblica, nei giardini di via Nervesa, giornalisti, volontari di Legambiente e tutti i cittadini che lo vorranno, si troveranno con guanti e rastrelli per ripulire la zona.