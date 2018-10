I soccorritori hanno provato a rianimarlo per più di mezz’ora, poi lungo il tragitto disperato verso il Buzzi si sono dovuti arrendere. Un bambino di 45 giorni è morto per cause ancora da chiarire all’interno di un appartamento in largo Gelsomini, al Lorenteggio. A chiamare i soccorsi, attorno alle 14, è stata una baby sitter peruviana di 33 anni a cui era stato affidato il piccolo dai suoi genitori.

Da una prima analisi sembra che la causa della morte possa essere un rigurgito. I carabinieri del nucleo Radiomobile e della compagnia Magenta sono intervenuti effettuando un sopralluogo all’interno dell’appartamento all’ottavo piano. In casa c’era anche il fratellino del neonato. Da verificare l’ipotesi che nell’appartamento ci fosse un asilo abusivo emersa dalle primissime testimonianze.