Gli insulti e l’amarezza, ora l’azione legale. Arriveranno querele nei confronti degli utenti Facebook che in questi giorni hanno insultato Giulia Viola Pacilli, la studentessa 22enne che sabato scorso ha sfilato alla marcia antirazzista di Milano mostrando un cartello contro Salvini, messa alla gogna dal ministro che ha posta la sua immagine sui suoi social.

Due giorni dopo la manifestazione, Giulia si era ritrovata esposta sulla pagina ufficiale dello stesso ministro. ‘Che gentil donna’, le parole del post con cui Salvini scatenò i fan della sua pagina. “Difficile arrivare a una denuncia nei confronti del ministro – sottolinea oggi l’avvocato della giovane Giovanni Pintimalli – visto che i messaggi di insulti sono giunti sulla pagina della ragazza. Il ministro ha commentato con una frase non lesiva quindi non ci sono i presupposti della diffamazione”.

Ma l’azione legale andrà avanti nei confronti di chi ha scritto insulti direttamente alla ragazza. “Giulia mi sta inviando ancora adesso molti messaggi diffamatori. Questi soggetti saranno individuati dalla polizia postale tramite l’indirizzo ip, e partiranno le querele”. Nell’atto, assicura il legale, “verrà comunque messo in rilievo ciò che ha fatto il ministro e sarà sottolineato che non ha fatto nulla per fermare o evitare la situazione”.

Luca Cortese il fotografo milanese che aveva ripreso Giulia durante “People” ha annunciato querela nei confronti di Salvini.







