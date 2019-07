Gente di Romagna. “Buongiorno a tutti! In poche ore grazie all’aiuto di tante persone la spiaggia di Milano Marittima è tornata quasi come prima”, scrive Emilia Romagna Meteo postando la foto della spiaggia prima e dopo la tempesta che ieri ha devastato Milano Marittima. Hanno riaperto questa mattina i cinque stabilimenti balneari danneggiati. A tempi di record: nove ore e gli ombrelloni e i lettini volati via, anche in mare, oppure distrutti dalla furia di una tromba marina sono tornati al loro posto. La stagione è salva, esultano i gestori.

Milano Marittima: la spiaggia prima e dopo la tempesta

E’ stata una vera gara di solidarietà quella che è scattata. Già dai primi minuti dopo il disastro, i bagnini, aiutati da tanti turisti loro clienti, si sono messi al lavoro per consentire la prosecuzione della stagione estiva. Centinaia i volontari a dare una mano. Tanti bagnini romagnoli hanno poi fatto avere ai colleghi di Milano Marittima lettini, ombrelloni e accessori.

“Non disdite le vacanze ma venite qui a vivere questo miracolo e l’accoglienza di una terra straordinaria” l’invito ai turisti dell’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini.

Maltempo a Milano Marittina, strage di pini secolari: “Ragazzi, cadono gli alberi” in riproduzione….

“Un evento eccezionale”, ha detto il sindaco di Cervia Massimo Medri che ieri ha fatto il punto della situazione su quanto accaduto: oltre 2.200 alberi crollati e due milioni di euro di danni della sola parte pubblica. “La stragrande maggioranza delle nostre alberature è però salva” , ha assicurato il primo cittadino, ricordando che gli arbusti presenti sono oltre 120 mila.

Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha annunciato che chiederà di inserire questo evento nella richiesta già effettuata al governo di stato di emergenza nazionale.

Maltempo, tromba d’aria a Milano Marittima fa strage di pini secolari

Intanto la 57enne ricoverata in ospedale perché travolta da un albero è fuori pericolo, le linee dell’illuminazione pubblica stanno tornando alla normalità ma, sottolinea Hera, ci vorrà qualche giorno per il totale ripristino.

Gli sfollati sono sette, tutti hanno avuto danneggiata la loro abitazione. La circolazione ferroviaria è oggi regolare dopo lo stop di ieri alla linea Ravenna-Rimini. L’evento ha coinvolto una parte relativamente circoscritta della località, nella zona a nord non si sono avute conseguenze più gravi di un violento temporale





