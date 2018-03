17.22 primo treno disponibile sulla tratta @TRENORD_miVR Sembriamo un vagone merci. Tutti belli impaccati.#Trenord — Simone Ravella (@SimoneRavella) 21 marzo 2018

Arrabbiati, stanchi, quasi rassegnati. I pendolari lombardi reagiscono così allo sciopero dei lavoratori di Trenord – la società regionale di trasporto – che ha bloccato la circolazione dei treni per tutta la giornata. Perché, anche se lo sciopero è stato indetto da una sola sigla sindacale, il disagio è stato totale, con il 100 per cento dei convogli cancellati dalle 9 alle 17, ma anche con ritardi e cancellazioni nelle fasce di garanzia. Gli sfoghi si sono riversati sui social: su Twitter, in particolare, moltissimi utenti hanno mostrato in tempo reale la situazione nelle stazioni e nei treni stipati.

Non mancano gli insulti, come spesso accade quando ci sono scioperi, anche se c’è chi prova a ricordare che lo sciopero è un diritto sancito dalla legge, e che ci sono delle motivazioni alla base dell’agitazione del personale contro l’azienda. Ma prevale la rabbia: di chi paga regolarmente l’abbonamento ma denuncia ritardi e soppressioni quotidiane, di chi ha saltato appuntamenti di lavoro e di studio, di chi pensava di riuscire a viaggiare durante le fasce protette ma si è trovato a piedi. Colpisce, soprattutto, il blocco totale.

Uno sciopero ogni 2 settimane, la linea interrotta per settimane per il casino che hanno fatto a Pioltello, ma un rimborso dell’abbonamento per il disservizio mai vero trenord. — Annie, sì tutto ok (@VickyAnnie) 21 marzo 2018

Ho sbagliato a fidarmi di #trenord e delle loro fasce protette. ‘Sti falzoni ?? — jinette (@secondme2) 21 marzo 2018

Vengono chiamati in causa i vertici di Trenord, viene ricordato

l’incidente ferroviario di Pioltello, in cui hanno perso la vita tre persone, e in generale i disagi in cui sono costretti a viaggiare ogni giorno i pendolari.

@Trenord_Press #Trenord #Orsa #Farisè la vera domanda è perché non rinnovate il contratto e perché non assumete personale? Perché continuate a creare disagio a chi usa il vostro servizio e a chi lavora per voi? Perché non date soldi alla manutenzione? — Cuno Qual (@CunoQual) 21 marzo 2018

Ma c’è anche chi cerca di sorridere dello sciopero: come una ragazza che, rivolgendosi direttamente alla società Trenord, scrive: “Non facciamo scherzi, stasera devo andare a un concerto”.