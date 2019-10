È un Alitalia arrivato da Roma Fiumicino il primo volo, atterrato alle 18, allo scalo di Milano Linate. Con i 64 passeggeri a bordo dell’AZ 2092, l’aeroporto cittadino torna così operativo, dopo la chiusura per lavori, da luglio. L’aereo, che si chiama Aldo Palazzeschi, è lo stesso che ha portato papa Francesco nel suo viaggio in Romania.

Il volo, come da consuetudine per il primo alla riapertura di uno scalo, è stato accolto dal battesimo dell’acqua: i vigili del fuoco hanno intrecciato sul velivolo due getti d’acqua da due autopompe. In serata, fino a dopo le 23, è in programma l’atterraggio di una ventina di voli, tutti Alitalia escluso un Lufthansa. Per oggi, giornata che costituisce una sorta di prova generale, sono previsti solamente arrivi. Le partenze dal secondo scalo milanese riprenderanno da domani con un volo Lufthansa alle 6.30: un centinaio di voli nella giornata, prima che Linate torni a operare a pieno ritmo, da lunedì.

I passeggeri del viaggio “inaugurale” sono stati accolti dalla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, dal sindaco Giuseppe Sala, e dai vertici della società che gestisce gli scali del capoluogo lombardo (Sea), Armando Brunini e Michaela Castelli. Luogo del saluto, l’hangar che per un po’ di tempo ancora accoglierà i gate d’imbarco. I lavori a Linate non sono terminati: per ora, pista rifatta e nuovo sistema di gestione dei bagagli. Il restyling completo degli interni proseguirà fino al 2021.