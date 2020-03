MILANO – Il nuovo ospedale anti Covid nei padiglioni 1 e 2 della ex Fiera di Milano al Portello sarà ricordato come quello dei record non solo per i rapidi tempi di realizzazione. Dieci giorni da quando il governo ha dato il suo benestare, a patto che la struttura rimanesse a disposizione di tutto il Paese.

Coronavirus, le prime immagini all’interno dell’ospedale allestito nella fiera di Milano in riproduzione….

Il presidente di fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali e l’ex direttore della Protezione civile Guido Bertolaso, chiamato dal governatore lombardo Attilio Fontana per realizzare il nuovo hub, assicurano che non solo la scommessa «è stata mantenuta», ma che quello al Portello «non sarà un Lazzaretto, né un ospedale da campo, ma un vero e proprio ospedale». Ieri Bertolaso, positivo al coronavirus, non era presente alla presentazione del primo modulo della struttura perché ancora ricoverato al San Raffaele. Il governatore leghista Fontana afferma che il nuovo ospedale «sarà il simbolo della nostra battaglia». Tanto che il ministro della Salute, Roberto Speranza, avrebbe chiesto di renderlo permanente.

Un hub dotato non solo di postazioni per la terapia intensiva, ma anche di sale per le radiografie, per la Tac, spogliatoi e passaggi riservati ai medici e al personale sanitario. Perfino spazi relax e una farmacia. Oltre a una mensa che almeno per tutto aprile potrà contare sui pasti offerti dallo chef stellato Carlo Cracco. Tutto all’interno del padiglione 2 al primo piano. Dei 400 posti letto previsti inizialmente, alla fine il nuovo hub ne avrà al massimo 205. Un limite imposto da Bertolaso quando ha rivisto il progetto due settimane fa e ha deciso di adattarlo alle distanze previste per i reparti di cura delle malattie infettive. Da subito l’ospedale potrà contare su 53 letti dotati di tutte le sofisticate apparecchiature di una Terapia intensiva.

Coronavirus, Milano inaugura il nuovo ospedale in Fiera: “Il governo vuole replicarlo al centro e al sud” in riproduzione….

Entro la settimana o al massimo lunedì dovrebbero essere ricoverati i primi 25 pazienti. In una settimana saranno pronti anche altri 104 letti che occuperanno il padiglione 1 al piano terra dell’ex spazio espositivo al Portello. I lavori sono già iniziati due giorni fa. La terza fase, invece, prevede la realizzazione di altre 48 postazioni che il Policlinico di Milano, l’ospedale a cui è stata affidata la gestione dell’hub e che ha avuto gli spazi dalla Fiera in comodato d’uso gratuito, potrà scegliere se utilizzare come reparto di terapia intensiva o letti di destinati alla pre terapia.

Coronavirus, polemica social per la presentazione dell’ospedale della Fiera di Milano: “Non c’è distanza di sicurezza” in riproduzione….

Sarà un record anche quello dei costi. I 25 milioni di euro del preventivo iniziale sono destinati a raddoppiare. Per il solo allestimento, infatti, fondazione Fiera ha già speso quasi 17 milioni. Ai quali vanno aggiunti i costi delle attrezzature. Tenendo conto che a prezzi di mercato un reparto del genere ha un costo medio di ottantamila euro a letto. Anche se le spese saranno interamente coperte dalle donazioni arrivate a Regione Lombardia da privati e imprese. La Regione non è preoccupata. Solo sul conto corrente della sottoscrizione aperta dal governatore Fontana sono già arrivati oltre 70 milioni di euro.





