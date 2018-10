Milano, lettera al sindaco della famiglia arcobaleno: "Le nostre figlie hanno i diritti di tutti i bambini"

Una lettera al sindaco di Milano Beppe Sala. Per chiedergli di dare alle sue due bambine il diritto di essere italiane e di risultare, anche per lo Stato, figlie di entrambi i genitori, due papà. “Trascriva anche il certificato di Anna e Maria, e quelli di tutti gli altri bimbi in attesa, lo faccia subito. Non sbagli ancora restando fermo”.

La decisione del tribunale di Milano che, ieri, ha ordinato agli ufficiali dell’anagrafe del Comune di rettificare l’atto di nascita di una bimba nata negli Stati Uniti da due padri, in modo che entrambi vengano indicati come genitori, ha portato Matteo Uslenghi – avvocato milanese – a rivolgersi direttamente al sindaco. Perché anche lui e il suo compagno sono nella stessa situazione: da dicembre scorso sono genitori di Anna e Maria, nate in California con la Gpa, ovvero la “gestazione per altri”.

“Oggi è l’ultima occasione per rimediare in senso politicamente positivo a un gigantesco errore, l’ultima perché il Comune riprenda ruolo e responsabilità”, scrive Uslenghi, che un mese fa si era visto negare la trascrizione del certificato di nascita americano delle due bimbe, nel quale i due papà sono già registrati come tali.

A differenza dell’ultimo caso, infatti, Uslenghi e il suo compagno hanno scelto di non fare registrare in California le sue bambine con il nome del solo papà biologico, “perché questa è per noi una battaglia per i diritti di tutti noi, e di tutti i bambini”. Le due gemelle, quindi, sono figlie di padri italiani, ma per lo Stato non esistono, sono extracomunitarie, e questo vuol dire una limitazione dei diritti e dell’accesso ai servizi pubblici. “Abbiamo fatto ricorso in tribunale contro il diniego del Comune, ma con questa lettera chiediamo al sindaco di risolvere questa situazione non per via giudiziaria, ma con h a decisione politica”, conclude Uslenghi.