Arsenio

Pochi giorni fa era stato arrestato per una serie di furti ai distributori automatici in alcune strutture sanitarie di Milano, tanto da essere soprannominato l’ ‘Lupin degli ospedali’, ma ieri è stato arrestato nuovamente mentre si aggirava nei pressi del boschetto dell’eroina di Rogoredo con un bisturi in tasca. Il protagonista è un moldavo di 35 anni che al gip aveva detto di voler cambiare vita.

Il magistrato aveva convalidato l’arresto della polizia e disposto l’obbligo di firma a Castel San Giovanni (Piacenza) ma i carabinieri del posto hanno comunicato di non averlo mai visto e così la misura è stata aggravata trasformandosi in detenzione in carcere. Gli agenti lo hanno trovato ieri in via Orwell, a pochi passi dal boschetto della droga di cui risulta frequentatore.