Milano, l'adunata degli alpini entra nel vivo in attesa della grande sfilata

Hanno invaso la città in cinquecentomila, per l’Adunata del centenario. Gli alpini hanno scelto Milano per festeggiare il centesimo anno della loro associazione fondata proprio qui nel 1919. In tarda mattinata la visita del vicepremier Matteo Salvini contestato verbalmente da due ragazzi che per la loro protesta sono stati identificati dalla polizia.

Alle 16 al Duomo la messa in memoria dei caduti e dalle 20 i concerti dei cori e delle fanfare in Galleria Vittorio Emanuele II e in altre piazze della città. E’ stata annullato, invece, il lancio dei paracadutisti previsto per mezzogiorno all’Arena Civica, a causa del maltempo.

Canti, balli e bivacchi: a Milano continua la festa degli apini

Il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini ha visitato la Cittadella degli alpini. “Continuo a ritenere – ha detto Salvini – da ministro e da italiano che la proposta dell’Associazione nazionale alpini di introdurre, anche per un periodo più breve, una forma di servizio civile o servizio militare, nei Pronto soccorso, Pronto intervento, Protezione civile sarebbe utile per tanti ragazzi e ragazze. Perché sarebbe un peccato se si spegnesse questa splendida esperienza”, ha detto Salvini arrivando al villaggio allestito in Piazza del Cannone. Tra selfie e strette di mano c’è stata anche una piccola contestazione. Due giovani, un ragazzo e una ragazza, hanno contestato il ministro al suo passaggio con una serie di “buu” e “vergogna” e “il servizio militare obbligatorio non lo vogliamo”. I due, che hanno detto di essere studenti del Sud Italia, sono stati individuati e identificati dalla polizia.

Intanto in città è stato proibito vendere e distribuire bevande in contenitori di vetro e latta nelle vie del centro, da piazza San Babila a piazza Duomo, da piazza Cordusio a largo Cairoli, oltre che al Parco Sempione, mentre Amsa ha fornito 500 tra cassonetti, trespoli e campane per la raccolta differenziata nelle aree di accoglienza, ha posizionato 13 isole ecologiche e ha messo in campo 100 squadre aggiuntive. In vista dell’eccessivo affollamento, alle 12 si è fermata la vendita dei biglietti per visitare il Duomo, a cui domani si accederà solo per la preghiera. Chi ha già il ticket per domani può usarlo oggi o lunedì.

Domani, dalle 9, la grande sfilata, con importanti modifiche alla circolazione stradale. E fino a domani al Castello Sforzesco la mostra “Alpini uno stile di vita”. Al Parco Sempione la mostra dei mezzi militari e di soccorso e i giochi per bambini e ragazzi: dal ponte tibetano alla simulazione dello sci di fondo.

Oltre 1.800 oggetti contraffatti che riportano il logo del centenario degli alpini sono stati sequestrati dalla polizia locale di Milano (con la collaborazione dei baschi verdi della guardia di finanza) nel corso di controlli effettuati tra ieri e oggi. Nell’elenco degli oggetti sequestrati: cappelli, medagliette in bronzo, piatti e altri articoli da cucina.





