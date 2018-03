Ha scelto di rimanere in silenzio nell’interrogatorio di garanzia, davanti al gip Lidia Castellucci, Freilin David Lopez Villa, il colombiano di 24 anni fermato per l’aggressione alla coppia di studenti durante la quale ha usato violenza contro la ragazza e picchiato il fidanzato.

Il giovane, difeso dal legale Walter Felice, rinchiuso nel carcere di San Vittore ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, alla presenza anche del pm Luca Gaglio, titolare dell’inchiesta, condotta dai carabinieri. Nelle prossime ore il giudice, come richiesto dal pm, emetterà la misura della custodia cautelare in carcere, scontata data la mole di prove a suo carico.

Violenza, pestaggio e anche rapina sono stati commessi lunedì sera in via Chopin. Il 24enne ha sorpreso i due giovani – 19 anni lei, 23 lui – e dopo averli aggrediti ha portato via loro tutto ciò

che poteva: l’auto, il telefonino e il denaro. I carabinieri lo hanno rintracciato dopo poche ore: si era sbarazzato di vestiti e della pistola finta usata per terrorizzare i due ragazzi. Ai carabinieri aveva detto di non ricordare la violenza: “Ero drogato, avevo preso dei funghi allucinogeni raccolti in un parco vicino. Ricordo solo la rapina”.