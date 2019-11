Una ragazza e un ragazzo sono morti questa notte a Milano, in seguito all’incendio di un sottotetto. La tragedia al primo piano di via Alzaia Naviglio Grande 156. La ragazza, di Milano, aveva 27 anni, il ragazzo originario di La Spezia, 29. A dare l’allarme è stata una residente della zona che aveva notato le fiamme. Spento il rogo, i vigili del fuoco hanno trovato i due ragazzi deceduti quasi sicuramente per le esalazioni. Una terza persona invece si è salvata e non ha avuto bisogno di cure mediche. A causare l’incendio, in base a una prima valutazione dei vigili del fioco, sarebbe stato un corto circuito. Al momento sono escluse cause dolose. Il magistrato di turno ha sequestrato l’appartamento e disposto l’autopsia sui corpi dei due ragazzi.