Un incendio di grandi dimensioni si è sviluppato questa mattina all’alba a Settimo Milanese, alle porte di Milano, in un’azienda specializzata nello smaltimento di rifiuti. Al momento, ci sono cinque squadre di vigili del fuoco sul posto, insieme ai carabinieri di Milano, e l’incendio sarebbe ormai sotto controllo. Stando a quanto si apprende da carabinieri e vigili del fuoco, non ci sono rifiuti bruciati potenzialmente tossici e sarebbe andato in fumo per lo più materiale cartaceo e tessile. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare ma è possibile, spiegano, che si tratti di un incidente.

