“Apriamo i porti”, #NotInMyName, “nessuna persona è illegale”, “no Salvini”, “l’unica razza è quella umana”: sono alcuni degli slogan che si sono visti in piazza Scala a Milano dove migliaia di milanesi sono scesi in piazza per dimostrare la propria vicinanza ai migranti dell’Aquarius e per dimostrare tutta la propria contrarietà al neo ministro dell’Interno, il leghista Matteo Salvini, che ha chiuso i porti proprio per evitare gli sbarchi dei migranti.

“Apriamo i porti”, migliaia in piazza a Milano per i migranti dell’Aquarius

In piazza, tra Palazzo Marino, la sede del Comune di Milano, e il teatro alla Scala c’erano Gino Strada, Roberto Vecchioni, don Colmegna, Gad Lerner. Molte le bandiere (di sindacati, di Emergency, di associazioni umanitarie, dei Sentinelli di Milano) e molti gli striscioni. Molti anche i migranti che sono arrivati a Milano da diversi centri di accoglienza d’Italia. Molti anche i rappresentanti di Palazzo Marino, sia assessori che consiglieri.