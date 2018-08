La sentenza della Cassazione è arrivata dopo 6 anni, e ha confermato la condanna relativa alla presunta frode dei proprietari del ristorante Savini, in Galleria Vittorio Emanuele.Tutto inizia con il blitz, era il settembre del 2012, dei vigili dell’Annonaria in Galleria: controlli sui menù dei ristoranti, e in particolare sui prodotti surgelati. Utilizzati dal ristorante, ma indicati soltanto a margine della carta. Troppo poco. “Informazione non adeguata”, avevano stabilito i giudici al processo di primo grado, “che sfugge all’attenzione dell’avventore”. Ma non solo: i prezzi dei prodotti e la presentazione nel menù “erano tali da indurre i clienti a ritenere che i prodotti fossero freschi”.

Inutili i ricorsi di Giuseppe Gatto, proprietario del Savini dal 2010 insieme al figlio Sebastian. Prima la Corte d’Appello, nel 2017, e ora la Cassazione. Caso chiuso, con la condanna definitiva: 4 mesi di reclusione, con pena sospesa. “Il diritto all’informazione del consumatore non è stato rispettato”.