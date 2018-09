Il Comune di Milano ha approvato le linee guida per la definizione del bando che darà accesso a un milione di euro per negozi e imprese commerciali presenti nelle aree interessate dai lavori della M4. I contributi saranno a fondo perduto. Il provvedimento della giunta comunale si aggiunge ad altre azioni di sostegno messe in atto dal 2016 ad oggi, portando il supporto complessivo a favore dei commercianti a oltre sei milioni di euro.

Nello specifico la misura stanzia risorse per un milione di euro: 750 mila a carico del Comune di Milano e 250 mila a carico della Regione Lombardia. Il tutto grazie all’adesione del Comune di Milano al recente bando regionale che mette a disposizione 300 mila euro per i comuni capoluogo lombardi a favore delle imprese interessate da lavori di pubblica utilità.

Le attività potenzialmente interessate lungo tutta la tratta sono un centinaio: quelle che, trovandosi presso i fronti stradali dei cantieri, hanno subito o stanno subendo il maggior disagio dovuto alla presenza di lavori. Cantieri che inficiano l’accessibilità pedonale e veicolare, riducono la larghezza dei marciapiedi, ma anche e soprattutto la visibilità commerciale degli stessi esercizi.

L’importo massimo del contributo che ogni impresa potrà ricevere è di circa 9 mila euro, con una copertura massima dell’80% rispetto al totale della spesa corrente sostenuta. Per quanto concerne il contributo a sostegno dei tributi locali, questo sarà quantificabile fino al 70% dell’importo complessivo corrisposto nel periodo di riferimento.