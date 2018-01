Tre persone sono morte e un centinaio sono rimaste ferite – di cui 10 in modo grave – nell’incidente ferroviario tra Segrate e Pioltello , in provincia di Milano, che ha coinvolto intorno alle 7 un treno della Trenord.

Molti passeggeri sono stati trasportati in ospedale per lo choc o per lievi contusioni. Sul posto del deragliamento del convoglio partito da Cremona e diretto a Lambrate i Vigili del Fuoco, i carabinieri e la polizia.